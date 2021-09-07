مصرع عامل سقط فى «حفر صرف صحي» بأسيوط

لقي عامل مصرعه، إثر سقوطه فى حفر صرف صحى بقرية «العدر»، التابعة لمركز أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة يفيد سقوط أحد العمال فى أعمال حفر صرف صحي بقرية العدر دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين أن العامل هو «محمود حسن محمد حسن»، 29 سنة، مقيم بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وبسؤال العمال الموجودين فى الموقع ذكروا أنه أثناء مشاركة العامل فى أعمال حفر الصرف الصحى بالموقع المشار إليه سقط فى الحفر وانهالت عليه الأثربة.

جرى انتشال العامل من أسفل الأتربة بواسطة قوات الحماية المدنية وتوفى أثناء نقله إلى المستشفى وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة وجارى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

سقوط حفار على عامل بأسيوط

يذكر أن فى شهر يونيو الماضي سقط حفار على عامل أثناء مشاركته في أعمال حفر مشروع الصرف الصحى بقرية «اللوقا»، التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط وجرى نقل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعي.