دقيقة و39 ثانية.. فيديو تحرير الداخلية لطفل أسيوط المختطف

نشرت وزارة الداخلية منذ قليل، فيديو مدته دقيقة و39 ثانية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عرضت من خلاله لقطات حية تبرز من خلالها تفاصيل تحرير طفل أسيوط المختطف، الذي يدعى أمير نادي أقلديوس.

تم اختطاف الطفل من مركز ساحل سليم بأسيوط، وتمكنت قوات الأمن من إعادة الطفل إلى أسرته سليمًا دون أن يلحق به أي ضرر أو أذى.

مصرع أحد الخاطفين

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنّ أحد خاطفي الطفل، قد لقي مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع القوات، كما تم ضبط متهمين آخرين وأسلحة نارية خلال عملية تحرير الطفل المختطف.

تحرير طفل أسيوط المختطف

وكان قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، قد تمكن من تحرير طفل أسيوط المختطف، وعودته مرة أخرى إلى أسرته سالما.

الطفل تم اختطافه من أمام منزله

وكشفت التحريات والتحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، أن المتهمين خطفوا الطفل أمير نادي عزت يوسف، 6 سنوات من أمام منزله بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وكان أحد الخاطفين قد لقي مصرعه بعدما تبادل مع القوات إطلاق النيران مع قوات الأمن، وضبط الاثنين الآخرين.

وتم تحرير الطفل، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

بلاغ وتشكيل فريق بحث وتحر

بداية الواقعة كانت بتلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، بلاغ من شخص يدعى نادي عزت - نجار - مُقيم بقرية الشامية بدائرة المركز، بأنه أثناء لهو نجله «أمير» 6 سنوات، أمام منزله في المنطقة ذاتها، فوجئ بقيام شخصين مجهولين يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية سوداء اللون «لم يحدد رقمها» باختطاف نجله وهروبهما دون ان يتمكن من اللحاق بهما.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع قطاعى «الأمن الوطنى، الأمن المركزى» والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط؛ وذلك لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة.