اليوم.. إطلاق منظومة النظافة الجديدة في القاهرة (صور)

تشهد محافظة القاهرة، تدشين منظومة النظافة الجديدة، اليوم، وسط اصطفاف المعدات من سيارات ومكانس آلية وسيارات وأدوات نظافة، تمهيدا لإطلاق التطبيق التجريبى للمنظومة بغرب القاهرة ومصر الجديدة بعد تكليف شركتي قطاع خاص بتطبيق منظومة النظافة فى المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة.

وزيرا التنمية المحلية والبيئة يشاركان في مراسم تدشين منظومة النظافة الجديدة

ومن المقرر حضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة، مراسم تدشين منظومة النظافة الجديدة بعد قليل، بمشاركة ناصر عيد رئيس مجلس إدارة شركة «انفيرو ماستر»، والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة «ارتقاء»، المكلفتين بتطبيق المنظومة، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية .

وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إن المنظومة الجديدة سيتم إطلاقها في المنطقة الشمالية والجنوبية للقاهرة بشكل مبدئي، بقدرة عمالة تصل لـ30 ألف عامل، مشددا على أن اسم عامل النظافة سيكون في المنظومة الجديدة الموظف البيئي، وستستهدف المنظومة تنظيف وغسيل الشوارع.

وتعهد «قاسم»، أن تكون المنظومة بمثابة نقلة نوعية للنظافة في الشارع المصري، وستبدأ بالقاهرة، ثم يجري تطبيقها في باقي المحافظات وعلى رأسها الإسكندرية قريبًا.

يذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كشف في يوليو الماضي تفعيل المنظومة الجديدة للمخلفات لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع في كل المحافظات، لتحسين الأوضاع البيئية والصحية.