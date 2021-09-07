انطلاق منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة.. وعقد مؤتمر اليوم

تشهد محافظة القاهرة، اليوم، مراسم بدء العمل بالمنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة، حيث ستبدأ شركتا «ارتقاء» و«أنفيروماستر» العمل بالمعدات والسيارات الجديدة والمكانس الآلية وكل الآلات الجديدة طبقاً للعقود الموقعة مع المحافظة للجمع السكنى ونظافة الشوارع بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى تولى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة الأعمال بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.

ومن المقرر تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحضور وزيرة البيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة، معدات واستعدادات شركة «ارتقاء» للمخلفات ثم يتم عقد مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن بدء العمل بالمنظومة الجديدة للنظافة بالقاهرة، مع التطبيق التجريبى لمنظومة النظافة بحيين مصر الجديدة وغرب القاهرة.

الشارع هو الفيصل في منظومة النظافة

وأصدر شعراوي تعليمات للقائمين على منظومة النظافة بإحداث نتيجة ملموسة على أرض الواقع، والشارع هو الفيصل خلال الأيام المقبلة، ولا بد من شعور المواطن بتحسن في مستوى النظافة، مع محاسبة أي مقصر على الفور وإعلان ذلك لوسائل الإعلام، مؤكدا على المسؤولية التضامنية بين الأحياء وشركات النظافة وهيئة التجميل بالقاهرة، لافتا إلى وجود عملية تقييم مستمرة للمنظومة مع وضعها ضمن أسس تقييم رئيس الحي.

دعم شركات النظافة

وأشار إلى وجود متابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لمنظومة النظافة، مشيرا إلى حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لشركات القطاع الخاص لضمان نجاحها في المنظومة الجديدة للمخلفات، وعلى الشركات أن تعمل بكل جدية وجودة مطلوبة في الأحياء لتغيير الواقع.

محافظ القاهرة: غير مسموح بالأخطاء

كما عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعا مع رؤساء الأحياء وهيئة النظافة والشركات المختصة بالنظافة، مؤكدا أنه لا وقت لتبرير الأخطاء أو المخالفات وغير مسموح بالأخطاء، فالدولة أنفقت الكثير على منظومة النظافة وتنفذ مشروعات قومية على أعلى مستوى في كل المجالات، ولا بد من الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للعاصمة، كما أن القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في ملف النظافة.