التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أثناء عبور الطريق الزراعي بطوخ

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بسرعة ضبط سيارة مجهولة، صدمت سيدة على الطريق الزراعي، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وإصابة ابنتها، كما صرحت النيابة بدفن جثة الأم عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل حادث تصادم طوخ

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، بمصرع ربة منزل وإصابة ابنتها، في حادث تصادم، أثناء عبورهم طريق مصر اسكندرية الزراعي أمام مول العابد بدائرة مركز شرطة طوخ.

وطالب المواطنون المتواجدين بمكان الحادث محافظ القليوبية، بإنشاء مطبات صناعية أمام مول العابد ورصيف لوضع أعمدة الإنارة الليد عليه لإضاءة المكان لتتضح الرؤية للسائقين والمواطنين.

النيابة تكلف الأمن بسرعة كشف غموض جثة غريق الخانكة

فيما كلفت نيابة الخانكة أجهزة الأمن بالقليوبية بتكثيف الجهود لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارقًا بترعة الإسماعلية دائرة مركز شرطة الخانكة وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقلها للمستشفى.

وانتقلت على الفور قوات الأمن لمكان الواقعة وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد ملابسات الوفاة وطلب تحريات المباحث .