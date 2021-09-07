بعد وفاة طفل مصاب بالفيروس.. الهند تتأهب لمواجهة «نيباه»: أخطر من كورونا

تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا المستجد في الهند، تواجه إحدى الولايات الهندية تفشيًا محتملًا لفيروس نيباه القاتل بعد وفاة حالة إصابة بالفيروس لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا.

ولاية كيرالا بالهند تتأهب لمواجهة فيروس نيباه

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، تكثف سلطات ولاية كيرالا جنوبي الهند جهودها بشكل سريع لوقف تفش محتمل لفيروس «نيباه» القاتل، بالتزامن مع استمرار الولاية في مواجهة موجة انتشار كبيرة لفيروس كورونا المستجد.

وكانت مجلة الأمراض المعدية والصحة العامة في الهند، أعلنت أن العلماء حددوا ظهور فيروس نيباه في الخفافيش بإحدى ولايات الهند في يونيو الماضي.

وفاة طفل بفيروس نيباه

وأكدت السلطات الهندية في ولاية كيرالا رفع حالة التأهب القصوى بعد وفاة طفل يبغ من العمر 12 عاما بالفيروس النادر يوم الأحد الماضي، ما دفع مسؤولي الصحة في الولاية لبدء تعقب المخالطين وعزل مئات الأشخاص الذين اتصلوا بالطفل الذي توفي داخل مستشفى بمدينة كوزيكود.

وأوضحت وزيرة الصحة في الولاية، فينا جورج، اليوم الثلاثاء إن عينات ثمانية من المخالطين الرئيسيين كانت سلبية، مضيفة «سلبية نتائج الاختبارات الثمانية أمر مريح للغاية».

وأشارت الوزيرة، إلى أن فيروس نيباه ينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة والخنازير، ومن خلال الاتصال بين البشر، لافتة إلى أنه لا يوجد لقاح للفيروس حتى الآن، وتتمثل أعراضه في الحمى الشديدة والتشنجات والقيء، ويكمن العلاج الوحيد في الرعاية الداعمة للسيطرة على المضاعفات والحفاظ على راحة المرضى.

وظهر فيروس نيباه لأول مرة في ماليزيا أواخر تسعينيات القرن الماضي، ويقدر معدل الوفيات بفيروس نيباه بما يتراوح بين 40 و 75 % وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وهو أكثر تسببا في الوفاة من فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أنه في يناير الماضى حذر تقرير خاص نشرته صحيفة الجارديان البريطانية من تفشي فيروس نيباه في الصين، فضلا عن التسبب بجائحة عالمية مقبلة ستكون أخطر من وباء كورونا

الهند تسجل 31 ألفا و222 إصابة جديدة بكورونا

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 ألفا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليونا و58 ألفا و843 حالة.