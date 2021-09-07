«تصلك لباب البيت» كيف تحصل على شهادة ميلاد أو زواج بمكالمة تليفونية

المكينة والخدمات الرقمية وأحدة من الملفات التي تحظى باهتمام حكومي، بهدف التيسير على المواطنين، وضمان استمرارية وتطوير الخدمات بمختلف القطاعات، ومن ابرز تلك الخدمات الحصول على الأوراق الثبوتية تليفونيا، مع توفير أمكانية توصيلها إلى المنزل، عبر التواصل مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية.. وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز الأوراق التي يمكن استخراجها تليفونيا، وفق ما ذكر بيان لوزارة الداخلية.

كيفية استخراج الأوراق الثبوتية تليفونيا

الراغبين في استخراج بعض الأوراق الثبوتية من شهادة ميلاد أو زواج أو طلاق، عليهم الاتصال برقم الخط الساخن المخصص لذلك من قبل وزارة الداخلية وهو 15340.

ـ أخبرهم نوع الأوراق المطلوبة (شهادة ميلاد وزواج وطلاق ووفاة).

ـ وأبلغهم تفاصيل عنوان منزلك أو عملك المستهدف توصيل الأوراق إليه.

ـ وبعد ذلك يتم استلام الأوراق وسداد المصروفات التي تحددها الوزارة وفق مكانك السكني والشهادات التي تريدها.

خطوات استخراج البطاقة الشخصية أونلاين من المنزل

ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية متمثلة في قطاع الأحوال المدنية، إمكانية استخراج البطاقة الشخصية من المنزل، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية من خلال النقر عل هذا الرابط.

ـ ثم قم بتسجيل بيانات المستند المطلوب، ثم اتباع الخطوات التي ستظهر لك واحدة تلو الأخرى.

ـ ستظهر لك خانة تسجيل بيانات مقدم الطلب، أكتب كافة البيانات المتعلقة بك من اسمك رباعيا والرقم القومي وعنوانك.

ـ ثم قم بتحديد نظام الدفع عند وصول البطاقة الشخصية لك.

ـ وفي النهاية عليك قراءة الإرشادات الخاصة بكل خطوة بعناية، والضغط على موافق على الشروط التي ستظهر لك، ليتم بعدها بعدة أيام وصول وفد من الداخلية لاستخراج بطاقة الرقم القومي لك من المنزل.