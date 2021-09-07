جبالي يشارك في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات اليوم

يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق له، في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، اليوم.

ووفقا لجدول الأعمال يستمر المؤتمر يومي 7،8 سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 100 رئيس برلمان، وتمثيل أممي رفيع المستوى.

جدول الأعمال الخامس للمؤتمر

وتناقش النسخة الخامسة من المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات موضوعات وقضايا عالمية عدة، أبرزها المساواة بين الجنسين، والتخفيف من تأثير جائحة كورونا على الديموقراطية، ومكافحة المعلومات المُضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، والبرلمانات والحوكمة العالمية.

تأسيس المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات

ويرجع تاريخ المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات إلى عام 2000، حيث جرى إطلاقه ليكون آلية برلمانية عالمية، حيث شهد العام نفسه انعقاد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي صدر عنه إعلان بعنوان "الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة".

ومن هذا المنطلق ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية، ويُعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات بالاشتراك مع الأمم المتحدة.

ويشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، للمرة الأولى في هذا المؤتمر. كما يشهد المؤتمر على جانب أعماله انعقاد القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، فرصة نوعية لتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.

جهود مصر في مكافحة الإرهاب

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، التقى أمس وولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي وذلك على هامش انعقاد أعمال المؤتمر العالمي الخامس لروساء البرلمانات، والقمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.

عرض رئيس مجلس النواب الطفرة التنموية التي حققتها مصر في ملفات عديدة، لتحقيق حياة كريمة للمواطن، وكذلك جهود مصر في مكافحة الإرهاب ومواجهة الإرهابيين.