ختام فعاليات تدريب مصري أمريكي في مجال مكافحة الإرهاب

نفذت عناصر من قوات المظلات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب «SOF03» وعناصر من قوات الصاعقة المصرية التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب.

«SOF06» وذلك مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقوات المظلات وقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات العسكرية.

وقد أظهرت مراحل التدريب المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين، ما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية .

وتمثل التدريبات أهمية كبرى في مجال تبادل ونقل الخبرات بين القوات الخاصة لمصر والولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لأنه يوفر بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة تساهم في رفع مستوي الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين.