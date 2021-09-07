اعترافات صادمة للمتهمة بذبح رضيعتها في الجيزة: «الشيطان قالي اقتليها»

أدلت المتهمة بذبح ابنتها الرضيعة بمنطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، باعترافات تفصيلية أثناء عرضها على قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة.

حضرت المتهمة وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، ومثلت المتهمة، صباح اليوم، أمام قاضي المعارضات. وأجرى القاضي مواجهة للمتهمة بما أسفرت عنه التحريات واعترافاتها أمام النيابة العامة، وأكدت المتهمة أنها تخلصت من ابنتها.

«الشيطان قال ليا أقتليها»

وكشفت المتهمة عن اعترفات جديدة وتفصيلية أمام القاضي قائلة: "الشيطان قال ليا أقتلها.. معرفش عملت كدة إزاي.. البنت كانت بتلعب في الشقة.. دخلت المطبخ وجبت السكين.. دبحتها لحد ما الدم غرق السجادة بتاعت الشقة.. وبعدين خطبت على جارنا وأخدتها ورحت على المستشفى.. ولما وصلنا عرفت أن البنت ماتت.. هربت.. وروحت على الشقة لحد ما المباحث جت قبضت عليا".

تجديد حبس المتهمة 15 يوما

عقب الانتهاء من سماع اعترافات المتهمة، أصدرت المحكمة قرارا بتجديد حبسها لمدة 15 يوما بتهمة القتل العمد، وجرى اقتياد المتهمة إلى محبسها مرة اخرى، وسط حراسة أمنية مشددة.

كشفت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، عن أن المتهمة استغلت غياب زوجها في العمل، وقتلت ابنتها الرضيع -سنتين- وحاولت التنصل من التهمة إلا أن القوات اكدت أنها قتلتها وسجلت لها اعترافات، وتبين انها متزوجة منذ قرابة 6 سنوات، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.