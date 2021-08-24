الطب الشرعي: «الفودو» سبب وفاة ربة منزل عثر على جثتها في بولاق الدكرور

كشف تقرير الطب الشرعي، عن أسباب وفاة ربة منزل، عثر على جثتها قبل عدة أيام في حالة تعفن رمي، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، مشيرًا إلى تناولها جرعة زائدة من مخدر «الفودو».

تشريح الجثة

وانتدبت النيابة العامة، الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية على جثة «آية ف ح»، في العقد الثالث من العمر، عثر على جثتها في حالة تعفن رمي ولا توجد إصابات ظاهرية؛ لمعرفة سبب الوفاة.

وتم آخذ عينات من الجثة وإرسالها إلى المعمل الكيماوي الخاص بمصلحة الطب الشرعي، وتبين من خلال التحليل وجود مخدر الفودو، وتم كتابة التقرير النهائي الخاص بسبب الوفاة وإرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة ربة منزل في حالة تعفن ببولاق الدكرور

يذكر أن مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى يوم السبت الماضي، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «آية ف ح» في العقد الثالث من العمر، وترتدي كامل ملابسها.

كما تبين وجود آثار بقايا مواد مخدرة وتم تحريزها للعرض علي النيابة العامة، وبالفحص تبين وجود الجثة في حاله تعفن رمي، وكشفت تحريات المباحث أنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

وأضافت التحريات أن المتوفية كانت تتعاطي المخدرات.