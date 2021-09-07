بعد قليل.. بدء محاكمة 22 إخوانيا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر في «النهضة»
كتب:
هبة هشام
12:45 م | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
محكمة
تبدأ الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه في ميدان النهضة، اعتقادا منهم بأن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على مكان تواجدهم.
تفاصيل الاتهام
وكانت النيابة العامة وجهت في وقت سابق للمتهمين، اتهامات عديدة وذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث أن المتهمين حال فض الاعتصامين قاموا بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وذلك لاعتقادهم بإرشاد المجني عليهما قوات الأمن عن أماكن تواجدهم.
تأجيل جلسة محاكمة شاب متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، أجلت في وقت سابق نظر أولى جلسات محاكمة متهم على خلفية انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة طلقات نارية في منطقة مدينة نصر إلى جلسة 9 أغسطس المقبل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر.
وذكر أمر الإحالة قيام المتهم «إبراهيم. م»، 61 سنة، عامل بإحراز ذخيرة 3 طلقات آلي مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.
بداية الواقعة
وكانت وردت معلومة سرية تفيد بقيام المتهم بنشر أفكار ومعتقدات إرهابية ومتطرفة، خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد مجري التحريات في أمر الإحالة، أنه أثناء مروره بدائرة القسم وردت إليه معلومة من مصادره السرية تفيد بتردد المتهم على دائرة القسم لنشر الأفكار الإرهابية المتطرفة الخاصة بجماعة الإخوان.
وجاء بتقرير المعمل الجنائي، أن المضبوطات التي عثر عليها بحيازة المتهم عبارة عن 3 طلقات نارية عيار 7.62 في 39 مم.