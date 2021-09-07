بعد قليل.. بدء محاكمة 22 إخوانيا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر في «النهضة»

تبدأ الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه في ميدان النهضة، اعتقادا منهم بأن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على مكان تواجدهم.

تفاصيل الاتهام

وكانت النيابة العامة وجهت في وقت سابق للمتهمين، اتهامات عديدة وذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث أن المتهمين حال فض الاعتصامين قاموا بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وذلك لاعتقادهم بإرشاد المجني عليهما قوات الأمن عن أماكن تواجدهم.

تأجيل جلسة محاكمة شاب متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، أجلت في وقت سابق نظر أولى جلسات محاكمة متهم على خلفية انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة طلقات نارية في منطقة مدينة نصر إلى جلسة 9 أغسطس المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر.

وذكر أمر الإحالة قيام المتهم «إبراهيم. م»، 61 سنة، عامل بإحراز ذخيرة 3 طلقات آلي مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

بداية الواقعة

وكانت وردت معلومة سرية تفيد بقيام المتهم بنشر أفكار ومعتقدات إرهابية ومتطرفة، خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد مجري التحريات في أمر الإحالة، أنه أثناء مروره بدائرة القسم وردت إليه معلومة من مصادره السرية تفيد بتردد المتهم على دائرة القسم لنشر الأفكار الإرهابية المتطرفة الخاصة بجماعة الإخوان.

وجاء بتقرير المعمل الجنائي، أن المضبوطات التي عثر عليها بحيازة المتهم عبارة عن 3 طلقات نارية عيار 7.62 في 39 مم.