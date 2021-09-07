شك في وجود علاقة تجمعه بزوجته.. عامل يقتل مزارعا بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، من المستشفى العام باستقبالها كلاً من جثة (مزارع) وبها جرح نافذ بالصدر، ووالده مُصاب بجرح طعني وكسور، مقيمان بدائرة القسم.

بالإنتقال وسؤال الثاني قرر بقيام (عامل) بالتعدي عليهما بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابتهما والتي أودت بحياة الأول ظناً منه بوجود علاقة بين زوجته ونجله.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.