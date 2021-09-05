تفاصيل قتل سيدة على يد زوجها في إمبابة: شقيت بطنها بالسكين عشان خاينة

أدلى المتهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها فى الشارع بمنطقة إمبابة، باعترافات تفصيلية، أثناء مثوله أمام قاضي المعارضات، صباح أمس، لنظر قرار تجديد حبسه على ذمة القضية التى وقعت قبل عدة أيام.

المتهم: قتلتها.. كانت خاينة

حضر المتهم فى الساعات الأولى من صباح أمس، أمام محكمة شمال الجيزة، التى تقع فى شارع السودان، تحت حراسة أمنية مشددة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، ومثل أمام قاضي المعارضات وبمناقشته حول ملابسات الواقعة اعترف بارتكاب الجريمة قائلا: «أيوه قتلتها.. كانت خاينة.. بعد جواز 10 سنين اكتشفت أن هي خاينة.. كانت بتغيب برا البيت كتير.. خليتها نايمة ومسكت السكين ودبحتها وشقيت بطنها لنصين.. تستاهل كانت خاينة.. وشيلت الجثة ورميتها فى الشارع.. بس ده كل اللى حصل».

وعقب الانتهاء من سماع اعترافات المتهم، أصدر قاضي المعارضات قرارا بتجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تهمة القتل العمد

وعقب الانتهاء من جلسة تجديد الحبس، تم اقتياد المتهم وسط حراسة أمنية مشددة تحت قيادة العقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى محبسه.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات مع المتهم، ونسبت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

مباحث الجيزة تكشف لغز جثة إمبابة

وكانت قوات أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد كشفت لغز جثة سيدة ملقاة بشارع البصراوي فى منطقة إمبابة، وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهم، من خلال فحص الكاميرات، وتبين أنه الزوج وألقى القبض عليه.