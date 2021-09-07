انطلاق الانتخابات التشريعية في المغرب غدًا.. ومنافسة بين 31 حزبًا

تشهد المغرب غدًا الأربعاء، إجراء انتخابات تشريعية وإقليمية ستحدد الحكومة المغربية في السنوات الخمس المقبلة، وأطلق سياسيون من عشرات الأحزاب السياسية المغربية حملة اليوم الأخير الانتخابية، في محاولة للوصول إلى ملايين المغاربة قبل يوم واحد من الانتخابات.

الناخبون يختارون مرشحين من بين 31 حزبًا

ويتوجه الناخبون غدا الأربعاء إلى مراكز الاقتراع لاختيار مرشحيهم من بين 31 حزبا وتحالفا سياسيا يتنافسون على 395 مقعدا في مجلس النواب بالبرلمان، كما سيختارون ممثلين عن 678 مقعدا في المجالس الإقليمية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا من أصل نحو 36 مليون نسمة وفق البيانات الرسمية بحسب «بى بى سى».

فيما كشفت جمعيات مدنية مغربية، عن تكليف ما يزيد على 2600 مراقب موزعين على 12 من الجهات الإدارية للمملكة لمراقبة الانتخابات غدا، وفقا لقناة «العربية».

وسعى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2011، للفوز بولاية ثالثة، ويخوض رئيس الوزراء، سعد الدين العثماني، حملة الحزب تحت شعار رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وزيادة ميزانية قطاع الصحة بنسبة 6% سنويا ورفع ميزانية التعليم في البلاد بنسبة 5%.

أحزاب تختتم حملاتها الدعائية قبل انتخابات محورية في المغرب

وأطلق سياسيون من عشرات الأحزاب السياسية المغربية حملة اليوم الأخير الانتخابية، في محاولة للوصول إلى ملايين المغاربة على الرغم من إجراءات التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا المستجد

ويأتي خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المغربي ودعم التعليم والصحة على رأس جداول أعمال الحملات الانتخابية البرلمانية

إجراءات كورونا فرضت قيود على الحملات الانتخابية للمرشحين

وفرضت الإجراءات الاحترازية الشديدة التي طبقت نتيجة لمواجهة المغرب موجة جديدة م فيروس كورونا المستجد، قيودا على الحملات الانتخابية وحدت من قدرة المرشحين على الوصول إلى 18 مليون ناخب يحق لهم التصويت، أي نصف سكان البلاد.

و من بين الاجراءات الوقائية التى تم فرضها بسبب تفش جديد لكورونا وكان على المرشحين الامتثال لها خلال الحملة التي بدأت في 27 أغسطس وتنتهي منتصف ليل الثلاثاء، حظر توزيع المنشورات وعدم تجاوز التجمعات الدعائية 25 شخصا.