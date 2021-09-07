نائب التنسيقية يشارك في «قادة المستقبل» بمركز إعداد القادة بجامعة بنها

شارك النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، فى ندوة بعنوان «دور الأنشطة الطلابية في تمكين الشباب للمناصب القيادية»، والذي ينظمها مركز إعداد القادة بجامعة بنها، ضمن فعاليات اليوم الثاني من معسكر «قادة المستقبل 7 الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية».

«فتحي» يعبر عن سعادته بحماس الشباب وفكرهم

وعبر «فتحي»، خلال كلمته في الندوة، عن سعادته بحماس الشباب وفكرهم وإمكانياتهم المتطورة التي تؤهلهم إلى الوصول لمراكز قيادية عديدة في المستقبل، موجها الشكر للدكتور محمد أبو سالم، المشرف العام على مركز إعداد القادة، والدكتور أحمد نجيب، المشرف العام على مركز إعداد القادة، على مجهوداتهم في تنظيم الحدث.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تؤكد دائما على دعم الشباب المصري، وهذا جعل جميع الوزراء أن يكون لديهم مساعدين من الشباب، بل وأصبح الشباب يشاركون بقوة في عملية التنمية الجارية في الدولة.

فرصة الشباب في تقلد المناصب القيادية

وأكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب أصبح له اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى لتقلد المناصب القيادية، وأكبر دليل على ذلك توليهم العديد من المناصب خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم، وهو يولى اهتماما كبيرا بتمكين الشباب في جميع المناسب.

وقدم «فتحي»، للشباب عددا من النصائح أولها ضرورة العمل بشكل متواصل والإصرار على النجاح، حتى ينعكس ذلك على شخصك وبلدك، وتابع: «لن تحقق أي نجاح إلا برضاء والديك عليك، ولو كنت ممن فقد أحدهما فحقق نجاحات لأجلهما».