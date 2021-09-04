وفد من التنسيقية يشارك في لقاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

شارك النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، ضمن وفد من «التنسيقية»، في لقاء ممثلي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، وعلى رأسهم الأمين العام للوكالة السفير محمد خليل.

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

وقال فتحي، خلال بيان له، إن ممثلي الوكالة استعرضوا الدور الكبير الذي تقوم به في دعم عدد كبير من الدول الأفريقية، كما استعرض السفير محمد خليل، جزءا مبسطا من الدور الذي تقوم به الوكالة منذ قرار إنشائها في 2013 حتى الآن بعدد من الدول الأفريقية، مؤكدا على الرعاية الكاملة للوكالة من قبل القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية السفير سامح شكري، نظرا لتقديرهم للدور المهم والفعال الذي تقوم به الوكالة.

وأشاد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجهود السفير محمد خليل وجميع العاملين بالوكالة على مجهودهم في تنمية أفريقيا.

مشروعات تدعمها الدولة

وكان الأمين العام للوكالة، أوضح أن هناك مشروعات كثيرة تدعمها الدولة في عدد من الدول الأفريقية، منها على سبيل المثال وليس الحصر، امتلاك عدد 2 مستشفى بالجابون، لتقديم الرعاية الصحية لمواطني تلك الدولة وغيرهم من المقيمين بها، بالإضافة إلى إقامة وحدات متخصصة ببعض مستشفيات الدولة الأفريقية، منها وحدة غسيل كلوي بمستشفى بدولة بوركينا فاسو، وتقديم الدعم للدول الأفريقية المختلفة في عدد من المجالات، منها دعم شركات الأدوية، وتوفير 10 منح دراسية في مجال الطب للدارسين الأفارقة، بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية في تلك الدول، بإلإضافة إلى الحصول على منح لتلك الدول من جامعات طب عين شمس اقتصاد وعلوم سياسية وهندسة جامعة القاهرة، بالإضافة إلى نجاح الوكالة في الحصول على 10 منح بمجالات مختلفة من الجامعة البريطانية بالقاهرة للطلاب الأفارقة من الدول المختلفة.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

من جانبهم، توجه عدد من أعضاء وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعدد من التساؤلات المختلفة لممثلي الوكالة بشأن تنظيم التعاون والتنسيق مع الوزارات المختلفة، وطرح الوفد أفكارا كثيرة لزيادة فاعلية دور الوكالة بالدول الأفريقية، بالإضافة إلى إمكانية التعاون بين التنسيقية والوكالة الفترة المقبلة في عدد من المشروعات لصالح الدول الأفريقية بمجالات عدة أبرزها مجال التدريب والتأهيل.