وفود بطولة العالم للناشئين في جولة أثرية بالأهرامات (صور)

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، عدد من وفود الفرق المشاركة في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المهمة، والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر.

من بين هذه الفرق، لاعبي كل من دول روسيا والسعودية ونيجيريا وفرنسا والجزائر والمكسيك.

واستقبل الوفود أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما.

وأبدى الوفد، خلال جولتهم عن إعجابهم وانبهارهم بالأهرامات وعظمتها و نحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر ومنطقة البانوراما.