طب بنها تطلق مبادرة «إيد واحدة» للمساهمة في مواجهة كورونا

أطلقت الرابطة المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها مبادرة «إيد واحدة»، للربط بين المجتمع المدني والمستشفى الجامعي لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية وغيره من إمكانات، لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضي بمحافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسه المشرف علي قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها.

عميد طب بنها: المبادرة تهدف لزيادة المشاركة المجتمعية

وقال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها ورئيس الرابطة المجتمعبة بكلية طب بنها، في بيان صحفي، اليوم، أن تهدف المبادرة لدعم المجتمع المدني ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية وخاصة الطبية للمساهمة في عبور أزمة كورونا.

وأكدت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشؤن البيئة وخدمة المجتمع علي الدعم الكامل للدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب للأفكار الجديدة والمبادرات المجتمعية التي تخدم الوطن والمواطن .

توجيه الشكر لمؤسسة «شعلان» للاستجابة للمبادرة

وتوجه القائمون على المبادرة بالشكر إلى رجل الأعمال «أحمد شعلان»، الذي كان أول المشاركين في الحملة، وقام بتوفير عددا من الثلاجات اللازمة لحفظ لقاح كوررونا بمستشفي بنها الجامعي، كما ساهم أيضا في تطوير مدرجات طلاب كلية الطب دعما منه للعملية التعليمية للطلاب.

وتفتح المبادرة أبوابها لكل منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة والدعم في عبور أزمة كورونا، إيمانا بدور كل فرد في الأزمة .