محافظ القاهرة: لن أقبل إلا بأعلى معايير النظافة في شوارع العاصمة

دعا اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أئمة المساجد ورجال الكنيسة إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع باعتبارها جزء هام من منظومة الحفاظ على الصحة العامة وتحسين المظهر أمام دور العبادة، كما طالب بتكثيف حملات التوعية بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب، وأكد محافظ القاهرة خلال تدشين منظومة النظافة الجديدة بأحياء القاهرة أن الحفاظ على النظافة والمظهر العام للشارع جزء أصيل من الإنتماء للوطن.

«عبد العال»: بدء منظومة نظافة جديدة

واشار في بيان صحفي، اليوم، إلى أن الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة لن يُسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين أو القبول بالمتاح، خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانيات المالية للشركتين وهيئة النظافة والتجميل وتنتظر تغييرا جذريا فى مستوى النظافة يضاهى العواصم المماثلة أو يفوقها، مشددًا على أن القيادة السياسية لن تقبل بأي تقصير في مستوى النظافة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة لأنها تهدف فى المقام الأول إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يُقبل إلا أعلى معايير النظافة فى الشارع .

وأكد أن هيئة النظافة والشركتين المكلفتين بمسئولية نظافة المنطقتين الشرقية والغربية ورؤساء الأحياء سيعملون كفريق واحد، مشددا على ضرورة إعلان هيئة النظافة حالة الطوارىء خلال الفترة القادمة بصفة مستمرة لانجاح المنظومة الجديدة ووجود خطة محددة ومحكمة للتعامل معها لتجنب إهدار الجهد والوقت، ويتم فيها توزيع الأدوار والمسئوليات وتتبعها المراقبة الصارمة لتتم المحاسبة، مع تحديد مهام كل عامل ودوره بدقة، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة الرصد البيئي وتواجد أفرادها على مدار الـ 24 ساعة لرصد أية مخالفات.

معاقبة المقصرين

كما طالب محافظ القاهرة بوجود متابعة مكثفة لمتعهدي جمع القمامة لأنهم السبب الرئيس فى نجاح المنظومة أو فشلها وفسخ عقد أي متعهد لا يفي بالتزاماته على الفور، مشيرا إلى وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم، وطالب بإحداث طفرة فى النظافة والجمع السكني والإهتمام بالشوارع ورفع الأتربة حيث ستقابل أي شكوى من المواطن بإجراء فوري حاسم ضد المقصر، مؤكداً أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية فى أعمال النظافة والتجميل.

الاهتمام بالجمع السكنى

كما طالب محافظ القاهرة بزيادة الإهتمام بالجمع السكني وإحكام الرقابة على متعهدي الجمع وأن تكون التعاقدات معهم صارمة وواضحة مع توقيع الغرامات الفورية وإلغاء التعاقدات فى حالة التقصير حرصًا على مصلحة المواطنين، وشدد على ضرورة توافر معدات النظافة فى الشارع والتأكد من جاهزية الاحتياطي منها وتوحيد زي العمال.