حنفي جبالي: المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة

أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنَّ قضية تمكّين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية، مبينًا أنَّ المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة، والمجتمع الدولي انخرط في جهود مُكثفة ودؤوبة لترسيخ ثقافة تمكّين المرأة عالمياً، مُستعرضاً جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.

تمكين المرأة المصرية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في كلمته ضمن أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، إنَّ «الدولة المصرية أصرّت أن تحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للمرأة المصرية، بما يضمن للمجتمع المصري الاستفادة الكاملة من قوته البشرية».

وقدم المستشار جبالي، عرضًا شاملًا حول جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية والتشريعية، كما تضمن العرض دور الدولة المصرية فى حماية المرأة من تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى مجهودات الدولة المصرية لتجنيب المرأة التداعيات السلبية لتلك الجائحة.

قوانين لمواجهة التحرش

وشدد جبالي، على دور الدولة المصرية في إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية، مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية المُتعلق بتشديد العقوبة في جرائم التحرش، وذلك ضماناً لمشاركة آمنة للمرأة المصرية في الحياة العامة.

وقال جبالي، في ختام كلمته بـ المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات، إنَّه مازال هناك العديد من التحديات التي تواجه قضية تمكين المرأة، داعياً إلى تبادل الخبرات والرؤى للخروج بتقييم حقيقي لقضية تمكين المرأة على كل الأصعدة والمستويات.

وأنطلقت أعمال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات عام 2000، وهو بمثابة ليكون آلية برلمانية عالمية، حيث شهد العام نفسه انعقاد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي صدَر عنه إعلان بعنوان «الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة».

ومن المقرر، مشاركة رئيس مجلس النواب، في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، فرصة نوعية لتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.