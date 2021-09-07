تخدم الباحثين..وحدة التحاليل الدقيقة بجامعة سوهاج تستعرض إنجازاتها

اجتمع الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس إدارة وحدة التحاليل الدقيقة بكلية العلوم، اليوم، بحضور المحاسب أشرف القاضي، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور إسلام الشيخ مدير الوحدة، والدكتور علاء يسري، والدكتور محمد خيري أعضاء الوحدة.

وحدة التحاليل الدقيقة تقدم خدمات متميزة فى مجال التحاليل الدقيقة للباحثين

فى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، على أهمية وحدة التحاليل الدقيقة، التى تعد من الوحدات ذات الطابع الخاص، فهي تقدم خدمات متميزة فى مجال التحاليل الدقيقة للباحثين من داخل أو خارج الجامعة، وأيضاً إجراء البحوث العلمية الأكاديمية التي تعود بالنفع على المجتمع المدني والعملية التعليمية بشكل عام، إلى جانب تقديم خدمات تدريبية تعليمية لطلاب الدراسات العليا والمهتمين بهذا المجال.

وأضاف «عبد الخالق»، أنه خلال الاجتماع تم استعراض الوضع الراهن للوحدة، والإنجازات التي حققتها الفترة الماضية، إضافة إلى الوقوف على أوجه القصور وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لتؤدي عملها بكفاءة ودقة.

من جانبه، قال الدكتور إسلام الشيخ، إنه تم الموافقة على مقترح فتح حساب بنكي خاص بالوحدة، لتسهيل توريد المستحقات على المنتفعين، بالإضافة إلى مناقشة ميزانية العام الجاري، والتي أسفرت عن زيادة ملحوظة فى الدخل المادي للوحدة، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة كلف مجلس إدارة الوحدة بإعداد دراسة جدوى عن مشروع تطوير الميكروسكوب الإلكتروني النافذ، والذي يمثل أدق تقنية مجهرية، وأهم أداة تحليلية فى العديد من المجالات العلمية، كالفيزياء والبيولوجي، وعلم الفيروسات، وعلوم المواد مثل النانوتكنولوجي.