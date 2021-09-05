جامعة سوهاج تبحث تفعيل الكتاب الإلكتروني من خلال منصة «زاد»

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا موسعا اليوم، مع عمداء ووكلاء الكليات ومسئولي وحدة IT بجميع الكليات، لوضع التصور النهائي لرفع المقررات الدراسية بصورة إلكترونية، على المنصة التعليمية Zad، وإتاحتها أمام المستخدمين، وتحديد الصلاحيات الخاصة بكل فئة من مستخدمي المنصة التعليمية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور أحمد مسعود مدير تطبيقات نظم المعلومات الإدارية mis، والمهندس هيثم أبوضيف المدير التنفيذي لشركة zad، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بالحرم الجامعي القديم.

تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني اعتبارا من العام الجامعي المقبل

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تفعيل قرار المجلس الأعلى بالجامعات بشأن تحويل الكتاب الجامعى إلى كتاب إلكترونى اعتبارا من العام الجامعى المقبل، ويأتى ذلك فى إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمى على كل المستويات والأصعدة، وبما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعات المختلفة لضمان الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية.

عبد الخالق: منصة زاد تساهم فى تسهيل الدراسة على الطالب

وأضاف «عبد الخالق»، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا لمشروع التحول الرقمي، وتسعى إلى توظيف كل الإمكانات والوسائل التعليمية، من أجل مواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة البيانات، مضيفا أن منصة زاد التعليمية، تعد منظومة رقمية تشمل الجهاز الإداري والتعليم الإلكتروني، وتساهم فى تسهيل الدراسة على الطالب الجامعي، وتوفير الوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وذلك تماشياً مع إستراتيجية الدولة المصرية 2030م.

ومن الجدير بالذكر، أنه جرى خلال الاجتماع، عرض الأهداف الرئيسية لنظام الجامعة الذكية «زاد» لإدارة التعليم الإلكتروني، ومتطلبات التفعيل الأمثل للمنظومة داخل الجامعة، إلى جانب عرض إمكاناتها، والخدمات التي تقدمها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري، التي تساعد على ميكنة العمل الإداري، والتحول الإلكتروني والرقمي للإدارات المختلفة وجميع الكليات.

وفى نهاية الاجتماع، جرى فتح باب المناقشة والاستفسارات، حول تطبيق وتفعيل نظام زاد الإلكتروني، وآليات رفع الكتب الإلكترونية على تلك المنصة التعليمية.