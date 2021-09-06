جامعة سوهاج تناقش خطة «مركز تعليم الكبار» للمشاركة في محو الأمية

عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة مركز تعليم الكبار بالجامعة، بحضور محمد الدالي رئيس فرع الهيئة القومية لـ محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، الدكتورة خديجة عبد العزيز مديرة المركز، وأشرف فوزي مدير المتابعة بهيئة تعليم الكبار، وذلك لمناقشة الخطة المستقبلية للمركز، ومشاركته فى محو الأمية بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

مشاركة طلاب الجامعة فى محو أمية الشارع السوهاجي

وناقش «عبد الخالق» الوضع الراهن لموقف مشاركة طلاب الجامعة فى محو أمية الشارع السوهاجي، حيث تم عرض عدد الفصول الدراسية المفتوحة حاليًا للأميين بإشراف طلاب الجامعة، والتي يبلغ عددها 1866 فصلا دراسيا، وتضم ما يزيد عن 8000 من الأميين الدارسين.

وأضافت الدكتورة خديجة عبد العزيز، أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة إمكانية تدريب الطلاب القائمين بالتدريس بتلك الفصول وتذليل كافة المشكلات والعقبات التى تواجههم، استعداداً لدورة أكتوبر 2021، وذلك من أجل النجاح فى القضاء على أمية أكبر عدد ممكن من المواطنين.

جدير بالذكر ان القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، شارك بالجلسة الشهرية للمجلس الأعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لاستعراض التقارير الخاصة المقدمة من قطاع خدمة المجتمع لجميع الجامعات المصرية، حيث تم عرض دور الجامعات فى تفعيل مبادرة حياة كريمة وأيضاً جهودها المبذولة فى القضاء على الأمية .

وأشار عبد الخالق، أن الجامعة حققت تقدماً ملحوظاً خلال العام الدراسي الماضي فى أعداد الدارسين الذين تم محو اميتهم، وذلك بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة.