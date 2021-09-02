رئيس جامعة سوهاج يتابع تطعيم الطلاب والأساتذة بلقاح كورونا

تابع الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، يرافقه الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، وصبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، أعمال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، ضمن خطة الدولة للحفاظ على صحة مواطنيها، وحرص الجامعة على سلامة منتسبيها.

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات له، إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مستمرة خلال مواعيدها الرسمية والمعلنة سلفا، حتى الانتهاء من تطعيم جميع منتسبي الجامعة بنسبة 100%، موضحا أنه سيتم زيادة الجرعات طرديا مع زيادة الأعداد المتلقية للقاح، مشدداَ على جميع المتعاملين مع الجامعة بسرعة تلقي اللقاح قبل النصف الأول من أكتوبر المقبل، لانتظام سير العملية التعليمية منذ بداية العام الجامعي الجديد بشكل ميسر وآمن.

القاضي: جامعة سوهاج وفرت أنواع مختلفة من اللقاحات

وأوضح "القاضي"، أن الجامعة وفرت أكثر من نوع من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا منها، "سينوفارم، وسينوفاك، وأسترازينيكا"، موضحا أن عدد المتلقين للقاح اليوم بلغ أكثر من 95 موظف، وذلك يتم تحت إشراف طبي كامل وبشكل آمن.

وأضاف صبري إبراهيم، أن تلقي اللقاح يتم بطريقة منظمة من خلال تقسيم العمل إلى عدة لجان، تبدأ بعملية التسجيل إلكترونيا ببطاقة الرقم القومي، وتستكمل بقية الإجراءات المتعلقة بالحالة الصحية لمتلقي التطعيم، حتى تعبئة البيانات الخاصة بكارت المتابعة للجرعة الثانية.

جدير بالذكر، أن التطعيم متواصل خلال أيام الأسبوع ابتداءً من يوم السبت إلى يوم الخميس، من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءً.