خصومات وتقسيط مصروفات.. العروض البنكية للعملاء خلال شهر سبتمبر

تتنافس العديد من البنوك المصرية، لتقديم العديد من العروض المميزة، ممثلة في بعض الخصومات والتخفيضات ونظم التقسيط المُيسرة و«الكاش بك»، للعملاء بشكل شهري، وذلك بهدف تشجيع عملائها على الاستمتاع بعمليات شراء ناجحة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، العروض البنكية للعملاء خلال شهر سبتمبر، على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أحدث عروضه لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية، إذ يقدم عروض تقسيط تصل لـ24 شهرًا دون فوائد، فضلًا عن خصومات تصل لـ45% لدى الكثير من المتاجر خلال شهر سبتمبر 2021.

بنك مصر

كما أعلن بنك مصر، أحدث العروض لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية للبنك، إذ يقدم عرض التقسيط حتى 24 شهرًا دون فوائد وذلك خلال شهر سبتمبر 2021.

البنك التجاري الدولي CIB

وأعلن بنك CIB عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن أحدث عروضه للعملاء، إذ يقدم البنك باقة متنوعة من عروض التقسيط والخصومات لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية للبنك، تتمثل في خصومات تصل إلى 30%، وتقسيط حتى 24 شهرًا دون فوائد في العديد من المتاجر.

مصرف أبوظبي الإسلامي

كما أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن خصم فوري يصل إلى 50% طوال شهر سبتمبر 2021، بالإضافة إلى نسبة الكاش باك ونقاط الولاء المعتادة ودون حد أقصى للخصم.

بنك عودة

كما أعلن بنك عودة، إمكانية تقسيط مصاريف الدراسة على 6 أشهر دون فوائد، مع بطاقات بنك عودة الائتمانية، حتى نهاية شهر سبتمبر 2021.

بنك QNB الأهلي

أعلن البنك عن إمكانية توفير نحو توفر 33% على الإقامة والمطاعم، بجانب الحصول على 3 أضعاف النقاط من ALL عند الدفع ببطاقات Visa من QNB الأهلي، وذلك حتى يوم 30 سبتمبر 2021، كما يمكنك الحصول على خصم يصل إلى 15% على أسعار الإقامة في فنادق مميزة، فضلًا عن خصم 5% على أسعار الأدوات المنزلية من أحد السوبر الماركت الشهيرة عند الدفع ببطاقات QNB الأهلي.

بنك SAIB

وأعلن بنك saib إمكانية تقسيط كل مصاريف الدراسة على 6 أشهر دون فوائد عند الدفع ببطاقات البنك الائتمانية، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2021.