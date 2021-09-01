في 48 ساعة.. ضربات أمنية قوية للداخلية: عصابات البنوك وطفل المحلة

خلال الـ48 ساعة الماضية، نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على أكبر عصابات للنصب على عملاء البنوك والاستيلاء على حساباتهم، فضلًا عن المتهمين بخطف الطفل زياد البحري المعروف إعلاميًا باسم «طفل المحلة»، من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة بجانب فحص كل الملابسات المحيطة بالواقعتين.

ضربات أمنية قاصمة

ساعات قليلة مضت لعبت فيها الأجهزة الأمنية دورًا هامًا استطاعت خلال تحقيق ضربات أمنية قوية من خلال ضبط عدد من المتهمين سواء عصابة سرقة البنوك أو خطف الطفل زياد الذي عاد لأهله سالمًا بفضل سرعة تحرك وتعامل قوات الأمن الذين تتبعوا خط سير المتهمين وتمكنوا من ضبطهم بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة اختطاف الصغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على عصابة النصب على عملاء البنوك

خلال الساعات الماضية تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال من كشف واحدة من أكبر عصابات النصب على العملاء البنوك والذين قاموا بالاستيلاء على حساباتهم وقدرها حوالي 2 مليون جنيه، عن طريق الاستعانة بتقنيات حديثة وفرض حيلة مبتكرة لضبط العصابة التي كانت تتزعمها سيدة للنصب على العملاء في محافظتي القاهرة والجيزة.

وجاءت في التحريات الأولية أن المتهمة الرئيسية في ارتكاب جرائم النصب هي سيدة تدعى «سوسن. ب» تبلغ من العمر 45 عامًا، تترأس تشكيل عصابي من 4 متهمين من بينهم اثنين مسجلين خطر.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين نصبوا على عشرات المواطنين الذين أبلغوا عن تعرضهم لوقائع النصب والاحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم من قبل مجهولين بطرق احتيالية والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على عصابة خطف طفل المحلة

نجحت جهود الأمن الوطني والأمن العام في إلقاء القبض على العصابة التي قامت بخطف طفل المحلة زياد البحري، بعد أن نجحت في تحديد هويتهم من خلال فريق البحث الذي كان يضم ضباط من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرتي الغربية والدقهلية، بعد فحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان الاختطاف، بجانب تتبع خط هروب المتهمين عبر الطريق الدائري – المحلة – المنصورة.

كما تمكنت قوات الأمن من العثور على السيارة المستخدمة في جريمة اختطاف «طفل المحلة»، وتبين أنها تحمل لوحة معدنية مسروقة وتم تحرير محضر في قسم شرطة ثان المنصورة.