بينها «رسوم الثانوية».. 4 أسباب تجعل البنوك أكثر ازدحاما الأسبوع المقبل

تختتم البنوك العاملة في السوق المحلية، اليوم الخميس، أسبوعا مزدحما بالنشاط المصرفي، ليتم تعطيلها رسميا يومي الجمعة السبت، وتستأنف نشاطها مرة أخرى اعتباراً من الأحد المقبل، وسط توقعات بمواصلة الإقبال والنشاط المصرفي بالبنوك خلال الأسبوع الجديد.

مبادرة التمويل العقاري أحد الأسباب

مصادر مصرفية قالت لـ«الوطن»، إن البنوك شهدت هذا الأسبوع إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، لأغراض مختلفة، منهم من يستفسر أو يقدم في مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل، ومنهم من يعمل على تحديث بياناته، لإعادة تنشيط الحسابات المصرفية المهددة بالإغلاق، في ضوء تعليمات البنك المركزي المصري وكتابه الدوري للبنوك، الأسبوع قبل الماضي.

تنشيط الحسابات المهددة بالإغلاق ثاني الأسباب

وبحسب المصادر، فإنه يمكن لتنشيط الحساب، مصادقة العملاء على رصيد الحسابات، وكتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات، ويتعين على البنوك الاستجابة لطلبات العملاء بإعادة تنشيط حساباتهم، مع عدم فرض أي رسوم على إعادة تنشيط الحسابات أو إغلاقها، ويسمح بغلق الحساب في حالة مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط.

وتوقعت المصادر أن تشهد البنوك إقبالاً كبيراً الأسبوع المقبل، مع قيام كثير من أولياء الأمور لطلاب الثانوية بسداد الرسوم في البنوك، وطلب القروض اللازمة لاستكمال العملية الدراسية في الموسم الدراسي الجديد.

طرح أذون خزانة الأحد المقبل

ويطرح البنك المركزي المصري، يوم الأحد المقبل، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة المصرية، حيث تمثل أذون الخزانة أدوات إدخارية تتميز بالمرونة، مقارنة بالشهادات الادخارية، ويقبل عليها الأفراد والمؤسسات لسعر عائدها المرتفع.

وتتميز أذون الخزانة المصرية عن غيرها من الشهادات الإدخارية والاستثمارية بالعائد السريع، علاوة على الحصول على الربح مقدما، حيث يعتبر أجال طروحاتها 91 يوما، و273 يوما في الغالب.