القبض على متهم بإنشاء شبكة إنترنت دون ترخيص في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالبحيرة، متهم بإنشاء منظومة اتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتقاضي مبالغ مالية نظير تلك الخدمة، بالمخالفة للقانون، وذلك بمحل إقامته بالمحافظة المذكورة.

وعقب تقنين الإجراءات استهدفت الأجهزة الأمنية المتهم بمحل إقامته، وتبين تواجد شقيقه، وبالتفتيش عثر على «3 مقوي إشارة خارجي – 35 راوتر – 6 سويتش – جهاز حاسب آلي بمشتملاته – مجموعة من الكابلات والشواحن الخاصة بالشبكة».

وبمواجهة المذكور أقر بإنشاء تلك الشبكة، بالاشتراك مع شقيقه، وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يحصل شهريا.