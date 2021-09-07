الجامعة المصرية الصينية: منح للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة  

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، تقديم مجموعة من المنح للطلاب المتفوقين أوائل الثانوية العامة الحاصلين على أعلى الدرجات، إلى جانب المنح المقدمة لأبناء الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة وأبناء المحافظات النائية وذوى الاحتياجات الخاصة، ومنح جزئية لبعض الفئات التي تقدم خدمات للمجتمع.

رئيس الجامعة المصرية الصينية: برامج جديدة في كليتي الهندسة والصيدلة

وقال الدكتور أشرف الشيحي، في بيانه اليوم، إن إدارة الجامعة المصرية الصينية، قررت عدم زيادة المصروفات الدراسية لكليات الجامعة «الهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والتجارة الدولية»، وهي 78 ألف جنيه لكلية العلاج الطبيعي، و98 ألف جنيه لكلية الصيدلة، و56 ألف جنيه لكلية الهندسة، و44 ألف جنيه لكلية الاقتصاد والتجارة الدولية.

رئيس الجامعة المصرية الصينية: تطعيم كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ضد فيروس كورونا

ونوه الشيحي، إلى أن كلية الهندسة بها عدة برامج دراسية بنظام الساعات المعتمدة، وهي برامج هندسة التشييد والبناء، وهندسة الطاقة والطاقة المتجددة، والميكاترونيكات، والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج هندسة البترول.

وأشار رئيس الجامعة المصرية الصينية، إلى أن الدراسة في كلية الصيدلة، تقدم من خلال أفضل البرامج الدراسية حيث يسمح للطالب بدراسة جميع التخصصات الصيدلية «الصناعية والإكلينيكية» وليس الإكلينيكية فقط، فيما تقدم كلية الاقتصاد والتجارة الدولية؛ خمسة برامج متخصصة وهي برنامج التمويل والاستثمار، وبرنامج الأعمال الدولية، وبرنامج الاقتصاد الدولي، وبرنامج التسويق والابتكار، وبرنامج المحاسبة، موضحا أن كلية العلاج الطبيعي تقدم لطلابها برامج تدريس الطب الصيني واستخداماته ضمن وسائل العلاج الطبيعي، وتدرب الطلاب على وسائل الطب الصيني أثناء البرنامج الدراسي.

وأعلن الدكتور «الشيحى» البدء في تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة ضد فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجامعة لحماية الجميع من مخاطر فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية منذ ظهور الفيروس، إلى جانب تفعيل أنظمة التعلم عن بُعد، وتخفيض الكثافات داخل كافة منشآت الجامعة.