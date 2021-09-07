نقيب الفلاحين: ارتفاع سعر قنطار القطن 2000 جنيه عن العام الماضي

قال الحاج حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأقطان هذا الموسم جاءت مرضية للمزارعين، لافتا إلى أن قنطار القطن بالوجه القبلي «جيزه 95» بيع في المزاد هذا الموسم ب3715 جنيه، وبيع الموسم الماضي نفس النوع بـ 1800جنيه، بزيادة تقارب الـ2000 جنيه لكل قنطار عن العام الماضي.

ارتفاع أسعار القطن

وأضاف أبو صدام، في بيان له، أن ارتفاع أسعار القطن عالميا يزيد وتيرة عودة القطن المصري لسابق مجده، وتابع أبو صدام أن مساحة زراعة القطن هذا الموسم وصلت لنحو 236 ألف فدان، بعدما كانت الموسم السابق نحو 180 ألف فدان.

موسم جني القطن

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ موسم جني الأقطان انطلق في بعض محافظات الوجه البحري، متوقعا أن ترتفع أسعار القطن بالوجه البحري إلى أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، مؤكدًا أن زيادة الطلب على القطن المصري وارتفاع أسعاره هذا الموسم سوف يؤدي إلى زيادة مساحات زراعته الموسم القادم بنسبة قد تصل إلى 40% في ظل اتجاه الدولة لتحديد مساحات زراعة الأرز المنافس على الأرض لمحصول القطن، والتحفيز المستمر لزيادة مساحات زراعة الأقطان والرغبة الجدية من الحكومة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة الفلاحين، أن الفلاحين يحتفلون يوم الخميس المقبل الموافق 9 سبتمبر من كل عام بعيدهم الـ69، وهي الاحتفالية التي جاءت بمناسبة يوم صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، ويتواكب مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي، في اليوم نفسه عام 1881 أمام الخديوي توفيق ومقولته الشهيرة «لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولم نخلق تراثًا أو عقارًا ولن نستعبد بعد اليوم».