نقابة الفلاحين تكرم أسر الشهداء في عيد الفلاح.. والنقيب: السيسي أنصفنا

قال حسين أبو صدام النقيب العام للفلاحين، إنَّ الفلاحين يحتفلون يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر من كل عام بعيدهم الـ69 وهو يوم صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 ويتواكب مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي، في اليوم نفسه عام 1881 أمام الخديوي توفيق ومقولته الشهيرة «لقد ولدتنا امهاتنا أحرارًا ولم نخلق تراثًا أو عقارًا ولن نستعبد بعد اليوم»

حفل تكريم أسر شهداء الفلاحين

وأضاف أبو صدام، في بيان صادر اليوم، أنَّ النقابة العامة للفلاحين سوف تقيم احتفالًا بهذه المناسبة بمقرها المركزي يوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر لتكرم الفلاحين المثاليين والأكثر إنتاجية والشخيصات الأكثر تاثيرًا في المحال الزراعي، وتكرم لأول مرة أسر الشهداء من أبناء الفلاحين.

عيد الفلاح

وتابع: «عيد الفلاح يذكرنا بيوم القضاء على الإقطاعيين ومحتكري الأراضي الزراعية وتوزيع الأراضي على الفلاحين وإنشاء الجمعيات الزراعية وتبديل أحوال الفلاحين من الاستعباد والعمل كإجراء في الأرض إلى العزة وتملك الارض»، موضحًا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أنصف القرية المصرية وكرم الفلاحين بتطوير القرى المصرية في اطار المشروع القومي «حياة كريمة» لعودة الروح الي القرية المصرية ومساعدة الفلاحين علي مواصلة العمل والانتاج والقضاء علي العوز والفقر.

المشروع القومي «حياة كريمة»

واستكمل حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنَّ مشروع «حياة كريمة» إلى نشر قيم العدالة الاجتماعية والمساواة في المعيشة، إضافة إلى السعي بكل قوة نحو نهضة زراعيه شاملة بمشاريع قومية للتوسع الأفقي في زراعة واستصلاح الصحراء وتبطين الترع وتغيير نظم الزراعة والري للأفضل والاهتمام بتصدير للمنتجات الزراعية وتصنيع وتوفير المستلزمات الزراعيه بكميات كافية وأسعار مناسبة.

وأكّد أنَّ «ذكرى عيد الفلاح فرصة سنوية للتواصل مع الفلاحين بجميع أنحاء الجمهورية، ورفع الروح المعنوية لهم وتشجيعهم على استمرار النجاح والإنتاج ومعرفة مشاكلهم للعمل على حلها».