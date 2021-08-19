نقيب الفلاحين: كيلو اللحمة «أبو 170 جنيه مش غالي»

قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن كيلو اللحم البلدي المذبوح وصل في بعض الأماكن إلى 170 جنيها، ويباع في أخرى بـ130، فيما يتراوح سعر كيلو اللحوم الحية من 55 إلى 65 جنيها.

وأضاف «أبوصدام»، في بيان، أمس الأربعاء، أن هذه الأسعار ليست مرتفعة، وتواكب الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والعجز الكبير في اللحوم الحمراء المحلية، التي لا تغطي سوى 60% من الاستهلاك المحلي تقريبا.

الاعتماد على الأعلاف الجاهزة

وأوضح نقيب الفلاحين، أن مربي المواشي يعتمدون بشكل أساسي على الأعلاف الجاهزة، بجانب المزروعات العلفية؛ لعدم وجود مراعي طبيعية كافيه لتربيه المواشي في مصر، وفي ظل اعتماد الدولة بصورة كبيرة على استيراد معظم مستلزمات صناعة الأعلاف من ذرة صفراء وقمح وفول صويا ومواد علفية أخرى، مع ارتفاع تكلفة الزراعات العلفية، ولذلك فإن تربية هذه الحيوانت أصبحت مكلفة.

ولفت حسين أبو صدام، إلى أن سيطرة بعض الشركات على سوق الأعلاف، واستيراد مستلزماتها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد العلفية عالميا، أدى إلى ارتفاع جنوني لها بالسوق المحلي، في ظل استيراد مصر لمعظم هذه المنتجات؛ إذ نستورد ما يقارب 5 ملايين طن فول صويا، و10ملايين طن من الذره الصفراء، وما يقارب 12 مليون طن من القمح، رغم أننا نزرع نحو 34 ألف فدان من فول الصويا، و830 ألف فدان تقريبا من الذره الصفراء، ونحو 3.4 ملايين فدان من القمح، بخلاف مساحات زراعة البرسيم والفول البلدي والدراويه والبونيكام، والمزروعات العلفية الأخرى.

وأشار «أبو صدام» إلى أن سعر طن الذرة الصفراء الصحيح وصل إلى 5700 جنيه، وطن الرده وصل إلى 4500 جنيه، وطن البرسيم الحجازي «الدريس» إلى 3000 جنيه، وطن تبن القمح وصل إلى 1700 جنيه، وطن قشر فول الصويا 4200 جنيه، وطن كسر الفول البلدي وصل 7600 جنيه.

إغراق السوق باللحوم المستوردة

وأكد نقيب الفلاحين أن الاتجاه إلى إغراق السوق المحلي باللحوم المستوردة يدمر الثروة الحيوانية المحلية، ويتسبب في خسائر فادحة للمربين، مطالبا الحكومه بدعم الفئة الأخيرة، والمواطنين بخفض كميات اللحوم الحمراء التي يتناولونها بقدر الإمكان، لافتا إلى أن المواطن ما زال يعتقد أن كثرة أكل اللحوم نوعا من الترف.