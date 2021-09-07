«بلومبرج»: مصر تقترب من انتعاشة اقتصادية.. وزيادة في التوظيف والإنتاج

اقترب القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، من نقطة تحول في النمو، مع زيادة المشتريات والإنتاج والتوظيف؛ مما يشير إلى أن البلاد في طريقها للانتعاش الاقتصادي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن مؤشر «IHS Markit» لمديري المشتريات، سجل في مصر 49.8 في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو.

وأضافت أن الشركات «أشارت على نطاق واسع إلى انتعاش نشاط السوق وزيادة في أعداد السياحة مع إعادة فتح السفر»؛ مما ساعد على ارتفاع مستويات التوظيف للشهر الثاني.

وسعت الشركات، التي تشعر بالقلق من أن تؤدي ضغوط جانب العرض إلى مزيد من الزيادات في الأسعار، إلى زيادة مخزون المدخلات لديها.

وقال التقرير إن ذلك ساعد على توسع نشاط الشراء لأول مرة في 9 أشهر وبأسرع وتيرة منذ أبريل 2011.

مصر تضيف 29 مليون مواطن للطبقة المتوسطة

في سياق آخر، ذكرت دراسة حديثة أصدرتها منظمة «وورلد داتا لاب - مختبر البيانات العالمي»، لشهر سبتمبر 2021 أن مصر تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية في تحسين أوضاع الطبقة المتوسطة، ورفع عددها خلال هذا العقد.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها وكالة بلومبرج الأمريكية، أن مصر ستحسن وضع أكثر من 29.6 مليون مواطن مصري، سينضمون إلى الطبقة المتوسطة في هذا العقد، لتأتي في المركز الخامس على العالم متفوقة على الولايات المتحدة والبرازيل.

عززت الشركات المصرية نشاط الشراء وسط مخاوف من التكلفة كما جاء في التقري. وارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين مع ربط الشركات ذلك بارتفاع أسعار السلع وتم نقل الارتفاع في أسعار المدخلات إلى المستهلكين «إلى حد أكبر بكثير مما كان عليه في يوليو»، حيث سعت الشركات إلى تعزيز هوامش الربح.