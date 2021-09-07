الخامسة عالميًا.. مصر تتفوق على أمريكا في تحسين مستوى المواطنين

ذكرت دراسة حديثة أصدرتها منظمة «وورلد داتا لاب - مختبر البيانات العالمي»، لشهر سبتمبر 2021 أن مصر تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية في تحسين أوضاع الطبقة المتوسطة، ورفع عددها خلال هذا العقد.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها وكالة بلومبرج الأمريكية، أن مصر ستحسن وضع أكثر من 29.6 مليون مواطن مصري، سينضمون إلى الطبقة المتوسطة في هذا العقد، لتأتي في المركز الخامس على العالم متفوقة على الولايات المتحدة والبرازيل.

مصر تتفوق على الولايات المتحدة في تحسين أوضاع المواطنين

وجاءت مصر في المرتبة الخامسة، بعد أفضل أربع دول في آسيا وهي «إندونيسيا وباكستان وبنجلاديش والفلبين» في تحسين مستوى المواطنين ورفعهم إلى الطبقة المتوسطة.

وذكرت المنظمة أن عدد شديدي الفقر في مصر يصل الى 3.2 مليون مواطن، مضيفة أنه في العام المقبل سيتراجع هذا العدد وستكون القاهرة ضمن مستوى الدول الغربية في الفقر.

ووضعت القاهرة على المؤشر الأخضر كدولة صاعدة في تخطي الفقر.

مليار آسيوي ينضمون للطبقة المتوسطة العالمية في عام 2030

من المقرر أن ينضم أكثر من مليار آسيوي إلى الطبقة المتوسطة العالمية بحلول عام 2030، وفقًا للدراسة التي تتوقع أن يكون الوباء مجرد توقف مؤقت في التحول الديموغرافي الكبير للاقتصاد العالمي.

ووفقًا لمختبر البيانات العالمي، من المتوقع أن تستمر هذه المجموعة في النمو حتى عام 2030 مع الهند والصين، وهما أكثر البلدان اكتظاظًا بالسكان.

تشكل البلدان الآسيوية أكثر من نصف الطبقة المتوسطة في العالم، وفقًا للدراسة. ومن المتوقع أن تحتفظ الصين والهند والولايات المتحدة بالمراكز الثلاثة الأولى كدول بها أكبر عدد من السكان من الطبقة المتوسطة، وفقًا لمختبر البيانات العالمي بسبب الكثافة السكانية المرتفعة.

وسيؤدي النمو السكاني البطيء أو السلبي في بعض الاقتصادات المتقدمة إلى انكماش الطبقة الوسطى في بلدان مثل اليابان وألمانيا وإيطاليا وبولندا.