بالوسائل الحديثة.. السعودية تعلن عن صيانة دورية لتلميع باب الكعبة والحجر الأسود

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الرئيس العام وإمام الحرمين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وجه بتنفيذ أعمال تنظيف وتلميع باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود، بإشراف ومتابعة من فضيلة مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

بتوجيه الرئيس العام، الصيانة الدورية لتلميع باب #الكعبة المشرفة وإطار الحجر الأسود بأساليب متطورة حديثة.https://t.co/ywVWtCiSeh#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/ka1IXRDxTu — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) September 7, 2021

وقال مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، في بيان نشرته الوكالة السعودية، أن «وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، ويقوم على تنفيذها فريق فني متخصص ومؤهل، حيث تم تنفيذ أعمال تنظيف وتلميع باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود، بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها».

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وأضاف «المحيميد»، أن تلك الأعمال تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، بالحرمين الشريفين وبخاصة الكعبة المشرفة لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، مؤكدًا أن ذلك نهج جميع من تعاقبوا على حكم هذه البلاد المباركة.