مد باب القبول بالدراسات العليا «ماجستير - دبلومة» بآثار سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج عن مد باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا والتمهيدي «ماجستير – دبلومة» بكلية الآثار جامعة سوهاج، حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر الجاري.

وقال «عبدالخالق»، إن شروط الالتحاق بالدراسات العليا وقيد الطالب بدرجة الماجستير في الآثار، تستوجب أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الآثار بتقدير مقبول على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة دراسية بالقسم الذي تخرج منه .

وأوضح الدكتور فهيم حجازي، القائم بأعمال عميد كلية الآثار أن شروط قبول الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين علي تقدير مقبول للتسجيل للدراسات العليا والتمهيدي الماجستير في الكلية، تتطلب دراسة بعض المواد التي يقترحها القسم العلمي ويعتمدها مجلس الكلية ويقرها مجلس الجامعة، مضيفا أن هناك تنسيق داخلي بين الطلاب المتقدمين بما يتفق مع الطاقة الاستيعابية للكلية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الدراسات العليا بكلية آثار سوهاج

استمارة 1عليها طوابع بـ 20 جنيه + جنيه دمغه، وإقرار تسديد الرسوم سنويا عليه دمغه بجنيه واحد، وأصل المؤهل، وصورة إقرار الضوابط عليه جنيه دمغة، وإقرار تفرغ لغير العاملين بدمغة واحد جنيه، وإقرار قبول خصم لغير العاملين، ودمغة بجنيه واح ، صورة البطاقة الشخصية وأصل شهادة الميلاد وصورة، 4 صور شخصية حديثة وبيان درجات، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور + صورة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الدراسات العليا بكلية آثار سوهاج للعاملين

استمارة بيان حالة من إدارة الدراسات العليا ويتم ملئها من جهة العمل وتعتمد من شئون العاملين التابع لها المتقدم وختمها بختم الشعار وموافقة جهة العمل معتمدة من المدير ومختومة بخاتم الشعار، وإقرار قبول الخصم بالنسبة للعاملين.

الأوراق المطلوبة للقيد في التمهيدي «الماجستير- الدبلومة» بكلية آثار سوهاج

استمارة عليها طوابع بـ 10جنيهات، إقرار تسديد الرسوم سنويا، وأصل المؤهل وصورة وإقرار الضوابط، وإقرار تفرغ لغير العاملين، عليه جنيه دمغه، وإقرار قبول خصم لغير العاملين، عليه جنيه دمغه، وصورة البطاقة الشخصية وأصل شهادة الميلاد وصورة وعدد 4 صور شخصية حديثة وبيان درجات، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور وصورة.

الأوراق المطلوبة للقيد في التمهيدي «الماجستير- الدبلومة» بكلية آثار سوهاج للعاملين

استمارة بيان حالة من إدارة الدراسات العليا ويتم ملئها من جهة العمل وتعتمد من شئون العاملين التابع لها المتقدم وختمها بخاتم الشعار وموافقة جهة العمل معتمدة من المدير ومختومة بختم الشعار، عليه جنيه دمغة و إقرار قبول الخصم بالنسبة للعاملين، عليه جنيه دمغة .

الجدير بالذكر أن بدء التقديم للإلتحاق بالدراسات العليا والتمهيدي ماجستير - دبلومه بدا في الفترة من 15 حتى 29 أغسطس الماضي.