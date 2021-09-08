حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 8-9-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:15 ص | الأربعاء 08 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الميزان
يعرف عن مولود برج الميزان أنّه يهتم بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن في الأشياء وفي الناس.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الميزان مهنيًا
القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.
حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا
اليوم تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.