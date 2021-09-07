حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل رجل الميزان للانتقال من وظائفه، وتغييرها باستمرار، ويشتهر بأنّه يترك أثرا طيبا ورائه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك أن تنظم جهودك وتنتبه لصحتك، ومن المهم أن تبتعد عن الأضواء، وأن تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر.. يجب ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.