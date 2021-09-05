حظك اليوم برج الميزان الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من أهم صفات مولود برج الميزان البساطة، فهو لا يحب التكلّف، والعدالة والبحث عن حق الغير، فمواليد البرج يميلون إلى التوازن والاتزان، لذلك هم محبوبون في المجتمع، ويتعاملون مع الآخرين بشكل تلقائي، كما يتميّز مولود هذا البرج بالعقلانية ودائما يتريث في اتخاذ قراراته، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

لقمر بمنزل المشروعات يدعم علاقتك بالزملاء ورؤساء العمل وقد تشارك البعض في مشروع أو نشاط وتستفيد جيدا من معلوماتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

فينوس وعطارد في برجك يعملان لصالحك.. تبدو أكثر تفاؤلا وانفتاحا وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.