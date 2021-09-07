حظك اليوم الثلاثاء 7-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يعرف عن الأبراج الفلكية والظواهر السماوية بأنّها ترتبط بالنشاط البشري، وفقا لعلم التنجيم، وفي ضوء الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات الأبراج حظك اليوم لكل برج على الصعيدين العملي والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 7-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا.

حظك اليوم برج الحمل 7-9-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 7-9-2021 على الصعيد المهني

الشمس والمريخ في منزلك الخامس ويمنحك ذلك حماسا وجاذبية وقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم برج الثور 7-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمنحك وقتا رائعا للحب ويمدك بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا، وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب حدوث سوء تفاهم مع من تحب أو مع أحد الأقارب كي لا يتعكر صفو مزاجك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 7-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع.

حظك اليوم برج السرطان 7-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس والمريخ داعمان ويمنحانك سحرا وحضورا أخاذا.. لا تتردد في قبول أي دعوة تتلّقاها.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 7-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في خطواتك وقراراتك، وفي البيع والشراء واهتم بتقييم إمكانياتك.

حظك اليوم برج الأسد 7-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك نشاطا ذهنيا وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك، فقط انتبه اليوم لأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 7-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك تتألق بحديث بليغ وحضور رائع.

حظك اليوم برج العذراء 7-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية وتفرض شخصيتك على الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 7-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك أن تنظم جهودك وتنتبه لصحتك، ومن المهم أن تبتعد عن الأضواء، وأن تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الميزان 7-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر.. يجب ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 7-9-2021 على الصعيد المهني

الكواكب مجتمعة في منزل المشروعات ويمنحك ذلك قدرة على تنمية أعمالك وتوطيد علاقاتك، وقد تتوفر لك فرص حقيقية.

حظك اليوم برج العقرب 7-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمنحك يوما مناسبا للخروج والانطلاق مع الأصدقاء والأحباب وقد تقضي أوقاتا موفقة معهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 7-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تكون مستعدا اليوم للعمل بدقة وللإنجاز بمثالية وابتعد عمن يريد إحباطك.

حظك اليوم برج القوس 7-9-2021 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر ونبتون يدفعك اليوم للتسرع في الإعلان عن غضبك.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلاد ها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 7-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مثاليا لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

حظك اليوم برج الجدي 7-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعبير عن مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 7-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك اليوم أن تتجنب المغامرة والمخاطرة ولتكن حذرا في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو 7-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم قد يصيبك الفلك بمشاعر قلق ويجب أن تحافظ على هدوئك النفسي.. رتب أفكارك وكن كتوما.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 7-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يصيبك بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك وانتبه لحقوقك، ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك.

حظك اليوم برج الحوت 7-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وتشغلك ألغاز تحيرك، لكن ينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.