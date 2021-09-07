نتائج كأس مصر للشطرنج «رجال وسيدات» بـ«المهندسين» (صور)

اختتمت نقابة المهندسين المصرية، بطولة كأس مصر للشطرنج «رجال - سيدات» لموسم 2021، بحضور المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، والمهندس مؤمن شفيق، عضو المجلس الأعلى للنقابة والمدير التنفيذي لنادي الشطرنج والمشرف العام على البطولة، والدكتور هشام محمد الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، واللواء يوسف وصال نائب رئيس الاتحاد، والعميد وجدي لمعي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد.

بطولة الشطرنج

في كلمته أعرب المهندس مؤمن شفيق، عن سعادته بإقامة بطولة الشطرنج للعام الثالث على التوالي بمقر النقابة، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، حرص على تقديم كأسين لأحسن لاعب ولاعبة، يرشحهما الاتحاد من خلال مشوار مشاركتهما في البطولة باسم المهندس الراحل محمود مغاوري، الأمين العام السابق للنقابة، تقديرًا لمشواره المهني.

فريق المهندسين

كما أثنى «شفيق»، على التنظيم الجيد للبطولة، والتنافس الشديد بين المشاركين، الأمر الذي جعل لجنة المسابقات بالاتحاد، تقتسم المركز الأول «رجال» بين فريقي مصر للتأمين والشرقية للدخان، نظرًا لتكرار حسم التعادل أكثر من مرة، مثمنا التقدم الملموس لفريق النقابة رغم حداثته، حيث تم تكوينه عام 2019

وشارك الفريق بكأس مصر من وقتها وحتى 2021، كما شارك في بطولة الدوري وبدأ في دوري الدرجة الأولى ثم تقدم وانتقل إلى الدوري الممتاز، ولفت «شفيق»، إلى أنه برغم عدم حصول فريق المهندسين على الكأس لهذا العام، إلا أنه أحرز نقاطا أكثر من العام الماضي، وتقدم للمركز الثاني على مجموعته.

وأوضحت نقابة المهندسين في بيان عنها منذ قليل، أن فريق النقابة يتكون من 14 لاعبا، ومدرب الفريق هو المهندس أحمد شريف سعد، والمدير التنفيذي له المهندس مؤمن شفيق.

اتحاد الشطرنج

من جانبه قدم الدكتور هشام الجندي، رئيس اتحاد الشطرنج، شكره الشخصي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، لنقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة، على تعاونهم في إقامة البطولة في مناخ تنظيمي مشرف، آملًا في استمرار التعاون بين النقابة والاتحاد.

كما قدم رئيس الاتحاد الشكر لكل الفرق المشاركة، وعلى رأسها الفرق الفائزة، وكذلك أطقم التحكيم بقيادة الحكم الدولي العميد سعيد حسانين، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد.

وأسفرت النهائيات عن فوز فريقا «مصر للتأمين» و«الشرقية للدخان» للرجال، بالمركز الأول وكأس البطولة، مناصفة وشهادات تقدير، وحصول فريق الحوار بالمركز الثاني.

كما أسفرت نتائج السيدات عن فوز «الشرقية للدخان» بالمركز الأول وكأس البطولة وشهادات تقدير، وحل فريق «أكاديمية عدلي» في المركز الثاني، فيما حل فريق «أكاديمية القاهرة» ثالثًا.

بدورهما أهدى كل من المهندس أحمد حشيش والمهندس مؤمن شفيق، كأسين لأحسن لاعب ولاعبة باسم المهندس الراحل محمود مغاوري للاعب باسم سمير، واللاعبة شاهندة وفا، والتقاط الصور التذكارية وتسليم شهادات التقدير والميداليات للفرق الفائزة.

جدير بالذكر أن فعاليات البطولة جرت بمقر النقابة العامة للمهندسين للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من أول سبتمبر حتى 6 سبتمبر 2021، بمشاركة 150 لاعب ولاعبة.

شارك في مراسم ختام البطولة المستشار فرج حموده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، والحكم الدولي العميد سعيد حسنين رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد، والمهندس سامي يونس عضو مجلس إدارة الاتحاد، والسكرتير العام للاتحاد، والدكتورة منى اللبودي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة النشاط النسائي.