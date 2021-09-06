نقابة المهندسين تعلن شروط الحصول على درجة استشاري للمعماريين

أعلنت نقابة المهندسين اليوم، الشروط العامة الواجب توافرها لمنح درجة استشاري ضبط جودة التنفيذ للمهندسين المعماريين، شملت نحو 7 ضوابط وشروط، إذ أكد الدكتور معتز طلبة، رئيس شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين، خلال ندوة تعريفية، أن المجلس الأعلى للنقابة ومجلس الشعبة، حريصان على إنهاء مشكلة منح درجة استشاري ضبط جودة التنفيذ للمهندسين المعماريين.

ضوابط منح درجة الاستشاري

وشملت ضوابط منح درجة الاستشاري، حسبما أعلنت نقابة المهندسين في بيان عنها اليوم، الآتي:

1- تشكيل لجنة لمنح درجة استشاري ضبط جودة التنفيذ للمهندسين المعماريين برئاسة اللواء مهندس حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وتضم في عضويتها الدكتور حسام البرمبلي وهو أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس وخبير صيانة المباني ورئيس لجنة إعداد كود الصيانة، و الأستاذ الدكتور ياسر السيد، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

2- اللجنة ستمنح المتقدمين للحصول على الدرجة الجديدة بعد استيفاء واستكمال الشروط المطلوبة، والذين سبق لهم التقدم للحصول على درجة استشاري إشراف على التنفيذ تلك الدرجة التي جرى تعديلها لتصبح إستشارى ضبط جودة التنفيذ زمنية.

3- اللجنة ستعتمد في منح اللقب للمتقدمين على ما يقدمه من أوراق تتعلق بالمشروعات التي قام بها.

4- تجري اللجنة مقابلة مع كل مهندس معماري، للتأكد من استحقاقه الحصول على الدرجة.

5- اللجنة لن تجري اختبارات للمتقدمين، ولكنها ستحرص على التأكد مزاولة كل متقدم للأعمال المقدمة منه بالإشراف على تنفيذها وضبط جودة التنفيذ لها، ويكون للمتقدم دورًا رئيسيًا فيها.

6- اللجنة ستناقش جميع الطلبات المقدمة للحصول على اللقب، والانتهاء منها جميعا خلال فترة وجيزة .

7- حددت اللجنة الإستشارية لشعبة الهندسية المعمارية بعض الشروط العامة يجب أن تتوافر في كل من يتقدم للحصول على الدرجة منها أربعة مشروعات قام بها المهندس خلال آخر 8 سنوات .

إصدار لائحة جديدة لمزاولة المهنة

وقال المهندس الاستشاري محمد حموده، عضو مجلس النقابة، إن مجلس النقابة الحالي بصدد إصدار لائحة جديدة لمزاولة المهنة تلبي طموحات وتطلعات جموع المهندسين .

وخلال الندوة، أكد الدكتور حسام البرمبلي أن لقب «استشاري ضبط جودة التنفيذ» لقب مهم وخطير في نفس الوقت لأن من سيحصل عليه سيكون مسئول مسئولية تامة عن كل صغيرة وكبيرة في المشروعات المعمارية التي تتجاوز قيمتها مئات الملايين، «اللجنة لن تعرقل منح الدرجة لكل مهندس يستحقها».

من جانبه، قال الدكتور ياسر السيد، إن اللجنة تعمل متطوعة لخدمة جموع المهندسين المعماريين المتقدمين لها، وستلتزم بمنتهى الصدق والأمانة والشفافية وسيحصل على اللقب كل مهندس معماري يتمتع بشخصية قيادية، وبخبرة احترافية في ضبط جودة تنفيذ المشروعات المعمارية، وبالقدرة على حل جميع المشكلات التي تقابله خلال العمل بشمل مبدع وسلس وسريع.

وحضر الندوة المهندس الاستشاري محمد حموده عضو المجلس الأعلى للنقابة والمهندسة ياسمين الموجي عضو المجلس الأعلى للنقابة والمسئولين عن تنظيم الندوة والمهندس مؤمن شفيق عضو المجلس الاعلي للنقابة، والمهندس محمود العربي أمين مساعد شعبة عمارة، وعدد من المهندسين المعماريين المتقدمين لنيل درجة استشاري ضبط جودة التنفيذ.