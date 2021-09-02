افتتاح كأس مصر للشطرنج بنقابة المهندسين للعام الثالث على التوالي «صور»

افتتح المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، والمهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام للنقابة، بطولة كأس مصر للشطرنج «رجال - سيدات» لموسم 2021، والتي تجري فعالياتها بمقر النقابة العامة للمهندسين للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من أول سبتمبر حتى 6 سبتمبر 2021، بمشاركة قرابة 150 لاعبا ولاعبة.

كأس مصر للشطرنج

حضر افتتاح بطولة كأس مصر للشطرنج المهندس مؤمن شفيق، عضو المجلس الأعلي للنقابة والمدير التنفيذي لنادي الشطرنج والمشرف العام على البطولة، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والعميد وجدي لمعي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للشطرنج.

نقابة المهندسين تستضيف البطولة للعام الثالث

وخلال الافتتاح، رحب نقيب المهندسين بجميع الفرق المشاركة في البطولة في بيت الهندسة نقابة المهندسين المصرية، معبرا عن سعادته لاستضافة النقابة لبطولة كأس مصر للشطرنج للعام الثالث على التوالي، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في البطولة، وأن تخرج البطولة بالشكل اللائق، وأن تكون بطولة موفقة للجميع.

من جانبه، أشار المهندس مؤمن شفيق أن البطولة تقام تحت رعاية نقابة المهندسين بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، موضحا أن فعالياتها ستستمر لمدة 6 أيام، خلال الفترة من 1 حتى 6 سبتمبر، مشيرا إلى أن البطولة تضم 20 فريقا على مستوى الرجال و8 فرق على مستوى السيدات.

إنشاء أكاديمية للشطرنج

وكشف «شفيق»، بحسب بيان عن النقابة منذ قليل، عن أنه جاري إنشاء أكاديمية للشطرنج وسيتم الإعلان عنها قريبا، بهدف تكوين فريق قوي للمهندسين في البطولة، للحصول على المركز الأول في المرات القادمة، وخاصة أن أفضل لاعبي الشطرنج من المهندسين.

وعبر «شفيق» عن مدى فخره لما شهده الدور السادس بالنقابة - والتي تشهد قاعاته البطولة - من تطوير كبير، ليظهر بالشكل اللائق بالنقابة، خاصة وأن هذه البطولة هي أول حدث يشهده الدور السادس بالنقابة بعد التطوير الكبير بما يليق بالمهندسين والنقابة.

فيما عبرت الدكتورة منى اللبودي عن شكرها للنقابة لاستضافتها للبطولة للعام الثالث على التوالي، مشددة على أن النقابة لم تقصر في أي شيء، مشيدة بمستوى التطوير الذي شهده الدور السادس بالنقابة والقاعات التي تستضيف البطولة، مؤكدة حرص الاتحاد المصري للشطرنج على استمرار التعاون مع النقابة، قائلة: «نتطلع لاستمرار التعاون بين الاتحاد والنقابة».

شارك في الافتتاح المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسين القاهرة، والدكتور حماد عبدالله، رئيس المكتب الفني للنقابة، والحكم الدولي العميد سعيد حسنين، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد، والمهندس سامي يونس، عضو مجلس إدارة الاتحاد والسكرتير العام للاتحاد، والدكتورة منى اللبودي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة النشاط النسائي.