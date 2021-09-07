مؤشرات البورصة تغلق على ارتفاع.. ورأس المال السوقي يربح 5.7 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.23%، بعد إغلاقه عند مستوى 11089.8 نقطة.

مؤشرات البورصة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.24%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2836.26 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 1.86%، لينهي التعاملات عند مستوى 3825.16 نقطة.

فيما صعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.42%، مغلقًا الجلسة عند 2396.88 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.39 مليار جنيه، من خلال التداول على 376.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 46.892 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة التداول على 196 سهمًا، إذ ارتفع 115 سهمًا، فيما انخفض 49 أخرى، واستقر 32 سهمًا دون تغيير.

من جانبه، قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي اكس30» نجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11000، مع هدوء حدة عمليات التصحيح للأسهم القيادية و اتجاه المؤسسات المالية العربية نحو الشراء بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية والمصرية نحو البيع،

وأضاف «عيد»، أن استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة قد يؤهله لاستكمال حركة الصعود واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11200 نقطة، أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح عند مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الاول وهو 11000 نقطة.

وأوضح المحلل المالي، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» فقد نجح في الإغلاق أعلى مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2830 نقطة، بعد أن شهد تراجعات صباحية وبعد موجة تصحيح وجني أرباح قوية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة بنفس حدة وقوة الصعود

ويتوقع، في حالة استمرار الأداء الإيجابي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يستهدف المؤشر مستوى المقاومة 2880 ثم 2930 نقطة، أما في حالة ظهور عمليات تصحيح لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة عند مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 2760 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم «الدلتا للتأمين» الارتفاعات بنسبة 20%، ليبلغ مستوى 45.18 جنيه، تلاه سهم «الإسماعيلية مصر للدواجن» بنسبة 19.9% عند سعر 13.17 جنيها، وحل بالمركز الثالث سهم «العربية للمحابس» مرتفعًا بنحو 13%، بالغًا مستوى 3.3 جنيه.

فيما جاء سهم «الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 19.9% ليتراجع عند سعر 35.96 جنيه، تلاه سهم «الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية» بنسبة 18.35% عند مستوى 25.36 جنيه، وحلّ ثالثًا سهم «العرفة للاستثمارات والاستشارات» بنسبة 8.2% متراجعًا عند مستوى 0.112 جنيه.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 13.5 مليون جنيه للمصريين، و5.6 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 19.2 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 724.430 مليار جنيه، بمكاسب 5.7 مليار جنيه.