حبس المتهمين بخطف طفل أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر رئيس نيابة شرق أسيوط العامة حبس متهمين اثنين بخطف الطفل أمير نادي عزت، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد فى الميعاد، ووجهت لهما النيابة تهمة الخطف العمد، وترويع المواطنين، كما باشرت النيابة التحقيق مع المتهمين لتطوير مناقشتهم لبحث نشاطهما الإجرامى، ومراجعة السجلات الجنائية.

وتلقى اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء وائل نصار مدير إدارة البحث الجنائى بأسيوط، بورود بلاغاً من «نادي عزت يوسف»، يفيد بقيام ثلاثة أشخاص ملثمين يستقلون دراجة نارية بخطف نجله من أمام منزله بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم وعلى الفور انتقل فريق مباحث المركز ومباحث المديرية.

كما انتقل فريق من الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وتشكلت فرق بحث ضمت اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، والعميد أحمد البديوي رئيس المباحث الجنائية للمديرية، والعميد أحمد سليم رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم أحمد النجار رئيس وحدة المباحث بمركز شرطة ساحل سليم ومعاونيه، بالتنسيق مع العميد ياسر طنطاوي رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، ونجح الفريق في تحديد أماكن اختباء المتهمين.

جهود البحث عن المتهمين

وكشفت جهود البحث أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لخطف الطفل وطلب فدية من والده، وإخفائه بمنزل داخل الزراعات بالقرب من الجبل الشرقي، وعلى الفور، داهمت القوات مكان احتجاز الطفل، وجرى تحريره، بعد تبادل إطلاق النيران بين القوات والمتهمين ما أسفر عن مقتل أحد الخاطفين وإصابة آخر من التشكيل العصابي، وألقي القبض على شخصين منهم.