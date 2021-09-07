اختطاف طفل أسيوط.. تفاصيل تحرير أمير نادي قبل مرور 24 ساعة على اختطافه

عقب ساعات قليلة من اختطاف طفل أسيوط وتقديم أسرته بلاغ للجهات الأمنية المختصة بتعرض نجلهم لعملية اختطاف، نجحت قوات الأمن في تحرير الطفل أمير نادي المعروف إعلامياً بـ«طفل أسيوط المختطف»، إذ تعد تلك العملية هي ثان عملية تحرير طفل مختطف بعد مرور أقل من أسبوع على إعادة الطفل زياد البحيري والمشهور إعلامياً بـ«طفل المحلة».

اختطاف طفل أسيوط من أمام منزله بالمحافظة

ويذكر أنّ بداية واقعة اختطاف طفل أسيوط كانت أثناء لهوه أمام منزله بقرية الشامية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، وذلك قبل أن يقترب من شخصين مجهولي الهوية من الطفل المجني عليه ويختطفانه على متن دراجة بخارية ويلوذان بالفرار رغم محاولات الأب المضنية لإنقاذ نجله الذي لم يتخط عمره 6 سنوات.

تحرير طفل أسيوط ومصرع أحد الخاطفين

وكانت وزارة الداخلية قد بثت بالأمس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو مدته دقيقة و39 ثانية عرضت من خلاله تفاصيل وصور حية لعملية تحرير «طفل أسيوط المختطف»، وأفادت الوزارة بأنّ عملية تحرير الطفل أمير نادي أسفرت عن مصرع أحد الخاطفين وذلك عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المكلفة بالمهمة التي تكللت بالنجاح، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين الاثنين الآخرين كما عثرت بحوزتهما على أسلحة نارية استخدموها في مقاومة ضباط الشرطة.

تحرير طفل المحلة قبل مرور 24 ساعة على اختطافه

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الأمن في مدينة المحلة بمحافظة الغربية مساء يوم الثلاثاء الماضي من تحرير الطفل زياد البحيري والمعروف بـ«طفل المحلة»، وذلك قبل مرور 23 ساعة على اختطافه من قبل مجهولين قاموا بارتكاب الواقعة بعدما راقبوا حركة الطفل الذي تواجد أمام محل والده وقاموا بحمله ووضعه داخل السيارة التي كان يقودها أحدهم لتهرع والدة الطفل الضحية للركض خلف السيارة محاولة التشبث بها لإنقاذ نجلها إلاّ أنّ الجناة تمكنوا من الفرار.

ومن ثم نجحت قوات الشرطة في تحرير وإعادة الطفل إلى حضن أسرته سالما، وهو ما أظهره مقطع الفيديو التابع لوزارة الداخلية والذي عرض تفاصيل حقيقية لعملية تحرير الطفل المختطف.