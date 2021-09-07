أمل حجازي: «حديث الكلب نجس مخالف للقرآن».. والمفتي يحسم الجدل

نشرت الفنانة أمل حجازي عبر حسابها على «فيسبوك» صورة لكلب، وعلقت عليها قائلة: «حديث إن الكلب نجس هو مخالف للقرآن الكريم، الكلب هو صديق وفي وحنون ولو كان نجسا لكان الله ذكر لنا هذا الموضوع مثلما ذكر لنا أن لا نأكل الخنزير لأنه يضر بالصحة».

وتابعت، «وهو أيضا ليس نجسا فهو من مخلوقات الله، والله لا يخلق شيئًا نجسًا، ولكن قد يكون لحمه مضرا بالصحة لأنه يحتوي على جرثومة ممكن أن تهلك الإنسان».

واستكملت كلامها: «أما الكلب فذكره في سورة الكهف على أنه كان صديقا لأصحاب الكهف وذكر لنا أيضا أن نأكل مما أمسك (بفمه) فكيف له يكون نجسا، هذا مخالف تماما للقرآن، وأنا شخصيا ضد أي حديث يخالف كتاب الله هذا رأي أعجبكم أم لم يعجبكم، المهم هذا صديقي الجديد».

هجوم من متابعي أمل حجازي

وعلق المتابعون على ما نشرته أمل حجازي وقال أحدهم مهاجمًا: «يجوز فقط تربية كلاب للحراسة ورعي الأغنام أما كلب داخل المنزل للعب هو نجاسة ومتفق عليه ولا تفتي فيما ليس لك به علم».

كما علق متابع آخر قائلًا: «الأحاديث الصحيحة هي مطابقه تماما لكتاب الله، ومش معنى إنك ما قتنعتيش بالسنة يبقى أنتي صح»، مضيفًا: «أعظم وأشرف خلق الله لا ينطق عن الهوي، إن هو إلا وحي يوحى اتقي الله».

المفتي: ليست نجسة

من جانبه حسم الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر، الجدل حول حكم تربية الكلاب في المنزل وهل هي نجسة وهل تنقض الوضوء أم لا؟، مؤكدا أن دار الافتاء تفتي بأن الكلب طاهر، وكل شيء فيه طاهر وفقا للمذهب المالكي الذي تتبناه دار الإفتاء المصرية، مشيرا إلى أن هذا الرأي الذي تنتهجه دار الافتاء بخلاف رأي غالبية العلماء الذين يرون أن الكلاب بالفعل نجسة.

وأكد أنه لا حرج أن تتعايش مع الكلب وتتعبد لربها، مضيفا: «فإذا توضأت وجاء لعاب من الكلب على بدنها وثوبها وأرادت الصلاة فلا حرج عليها»، مشيرا إلى أنه قد يأتي نهي من الشرع بخصوص حيوان معين مثل حظر أكل الخنزير، فهو أمر تعبدي لكن ليس معناه أنه حيوان نجس مثلما يرى المالكية.

اعتزال حجازي الفن

واعتزلت حجازي الفن في سبتمبر عام 2017 وأعلنت ذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على «فيسبوك» قالت فيه: «أعلن اعتزالي الغناء وارتداء الحجاب شكرًا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقًا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعًا لحب الخير وطريق النور».