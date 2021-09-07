«التضامن»: غدًا صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية

تعلن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج غدًا الأربعاء، في مؤتمر صحفي صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية، خلال المؤتمر الذي ينعقد بمقر الوزارة.

ومنذ يومين، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القباج، التي تحدثت في اللقاء عن صرف التعويض المادي لأسر الشهداء والمصابين.

ونوهت القباج، إلى تصديق رئيس الجمهورية على صرف التعويض المادي الواجب للمستفيدين من قانون إنشاء الصندوق رقم 16 لسنة 2018، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 بخصوص تحديد للمصابين وأسر الشهداء من وقوع العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية.

فتح حسابات بنكية واستخراج بطاقات صراف آلي لـ 5185 مستفيدا

خلال اللقاء، ذكرت القباج، فتح حسابات بنكية واستخراج بطاقات صراف آلي لـ5185 مستفيدًا من أسر الشهداء، و 1805 مصابين.

وأشارت، إلى أنه جار توزيع بطاقات الصراف الآلي لجميع المستفيدين في محل إقامتهم، كما تم موافاة صندوق تكريم الشهداء والمصابين بتسليم آخر تحديثات لقواعد بيانات الشهداء والمصابين.

تعرف على معاشات أسر ضحايا الإرهاب من 2014 حتى 2021

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي، أنه معاشات أسر ضحايا الإرهاب خلال الفترة من 2014 حتى 2020 ، جاءت كالتالي:

- عدد الشهداء 1374، بتكلفة 2.5 مليون جنيه.

- عدد المصابين 2379. بتكلفة 2.7 مليون جنيه .

- فى عام 2020 تم صرف 78 ألف جنيه لـ52 شهيد .

- فى عام 2020 تم صرف 122 ألف لـ164 مصاب.

الانتهاء من مشروع قانون صندوق طوارئ دعم العمالة غير المنتظمة

كانت قد أكدت نيفين القباج، الانتهاء من إعداد مشروع قانون بإنشاء صندوق طوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة ، مشيرة إلى أنه جار مراجعته مع وزارة المالية، حيث يتم وضع خطة عمل سنوية لاستهداف العمالة غير المنتظمة.

ولفتت القباج، أنه يتم العمل على تمكين العمالة غير المنتظمة اقتصاديًا بتمويل من الخطة الاستثمارية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.