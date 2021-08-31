لدعم أسر الشهداء وذوي الهمم.. تفاصيل الرسوم الإضافية بالمدارس الخاصة والدولية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل القرار الوزاري رقم 119، بشأن تحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، التي يتم تحصيلها من الطلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم «العام والفني» للعام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس الخاصة والدولية.

وزارة التربية والتعليم، أشارت إلى قيام المدارس الخاصة والدولية بأنواعها، بتحصيل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأوضحت أن الأنشطة التي يتم تحصيل رسوم عليها، تتمثل في: النشاط الرياضي والكشفي والاجتماعي والفني والتربية البيئية والسكانية والصحية والمكتبات المدرسية.

تحصيل 5 جنيهات لصالح صندوق تكريم الشهداء

ولفتت إلى تحصيل مبلغ 5 جنيهات من كل طالب لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية وأسرهم، تورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى تحصيل 50 جنيهًا من الطلاب بالمستويين الأول والثاني برياض الأطفال «كي جي 1 وجي جي 2»، والصفوف الابتدائية من الأول حتى الرابع، وأيضًا المرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاثة العام، مقابل تطوير العملية التعليمية.

تحصيل 12 جنيهًا قيمة تأمين صحي

بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 2 جنيه من كل طالب بالمرحلة الإعدادية، و3 جنيهات من طلاب الثانوي العام والفني لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية، وأيضًا تحصيل 12 جنيهًا قيمة تأمين صحي من طلاب المدارس الخاصة والدولية بأنواعها بجميع المراحل التعليمية، بما فيها رياض الأطفال، تورد في حساب الهيئة العامة للتأمين الصحي.

تحصيل 50 جنيهًا عند التحويل بين المدارس الخاصة

كما تحصل وزارة التعليم، مبلغ 5 جنيهات من كل طالب بالمدارس الخاصة والدولية بما فيها رياض الأطفال لصالح دعم ذوي الهمم، تورد في حساب صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالبنك المركزي المصري، لافتة إلى تحصيل 50 جنيهًا عند تحويل الطالب بين المدارس الخاصة.